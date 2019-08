Calciomercato Fiorentina – I viola sperano in un clamoroso colpaccio | contatti col

Calciomercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...

Calciomercato - le notizie di oggi : la Juve bussa in casa Barcellona - idea Fiorentina - le trattative in B e C : LA Juve GUARDA IN casa Barcellona – Il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi al calciatore dell’Inter Perisic, come riporta la ‘Bild’ il croato sarebbe il giocatore perfetto per i bavaresi e non rientra più nei piani di Antonio Conte,conosce già la Bundesliga, avendo giocato dal 2011 al 2015 per il Borussia Dortmund e per il Wolfsburg, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Come riporta ‘El ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...

Calciomercato 9 agosto venerdì : Juve - scambio Dybala-Icardi - i nuovi dettagli. Inter - è l’ora di Dzeko! Fiorentina - ecco Pulgar : Calciomercato 9 agosto- ecco tutte le trattative di oggi venerdì 9 agosto. JuveNTUS– Sfumata la possibile cessione di Dybala al Tottenham, prendere corpo il potenziale scambio alla pari tra l’attaccante argentino e Icardi. I bianconeri vorrebbero evitare l’operazione, anche perchè il PSG resta ancora in corsa per la Joya. Tuttavia, la sensazione è che lo […] L'articolo Calciomercato 9 agosto venerdì: Juve, scambio ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Cessione pesante al Milan - rinnovo per la Fiorentina : rinnovo importante in casa Fiorentina. Dopo giorni di trattative ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 Bartolomiej Dragowski, portiere classe ’97. Il numero uno viola era stato tentato anche dalle sirene della Premier League. Ma ha scelto di restare a Firenze. Queste le sue parole: “Sono molto contento che finalmente arrivi il mio momento alla Fiorentina. Niente arriva gratis, alla fine sceglie sempre il mister. Lavorerò duro ...

Calciomercato - le ultime : Skrtel all’Atalanta e Pulgar Fiorentina - ufficialità al Genoa : ultime ore caldissime di Calciomercato, sono arrivate novità importanti, trattative concluse in Italia ed all’estero. E’ Giovanni Lo Celso il colpo del Tottenham nell’ultimo giorno di mercato in Premier, innesto dal Betis Siviglia, operazioni da 16 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 30 milioni. Fatta anche per Ryan Sessegnon. Considerato una delle promesse del calcio inglese, l’esterno sinistro ...

Calciomercato Serie A - cessioni per Inter e Bologna : importante rinnovo in casa Fiorentina : Calciomercato – Giorni importanti per il mercato. Le squadre iniziano a pensare anche alle uscite dopo aver chiuso operazioni in entrata. L’Inter, dopo il colpo Lukaku, piazza Puscas in Inghilterra. L’attaccante rumeno va al Reading, squadra di Championship, a titolo definitivo. Uscita anche per il Bologna. Il club rossoblù comunica in una nota di aver ceduto al Bristol City il centrocampista ungherese Adam ...

Calciomercato - Pulgar alla Fiorentina : i nomi al Bologna per il sostituto - la nuova squadra di Welbeck : Altro colpo di mercato per la Fiorentina che sta costruendo una squadra sempre più competitiva, è fatta anche per il centrocampista Erick Pulgar che arriva dal Bologna per una cifra di 10 milioni di euro. Il club rossoblu adesso si è messo alla ricerca di un sostituto all’altezza ed in nomi sul taccuino sono quelli di Prcic del Levante, Hendrix del PSV e Dominguez del Velez, da questi tre nomi uscirà il nuovo centrocampista del ...

Calciomercato Fiorentina – Ritorna Milan Badelj : i dettagli dell’operazione con la Lazio : Dopo appena un anno dalla cessione alla Lazio, Milan Badelj Ritorna alla Fiorentina: il centrocampista croato arriva in prestito con diritto di riscatto A volte Ritornano… dopo un anno, è il caso di dirlo. Dopo appena una stagione, vissuta fra tante ombre e poche luci con la maglia della Lazio, Milan Badelj è pronto a tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, le due società avrebbero trovato ...

Calciomercato Fiorentina - in conferenza stampa si presenta… Badelj : “E’ una giornata importante per la crescita della Fiorentina. Abbiamo portato di nuovo a Firenze Badelj”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, e Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, nel corso di una conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi, colpo dalla Lazio con il ritorno del centrocampista Badelj. “Dal 1° luglio – ha raccontato Pradè – ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Genoa - Samp vicina al colpaccio - Fiorentina scatenata : IL nuovo 11 DEL Genoa – Il Genoa scatenato sul Calciomercato, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. Nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per centrocampo e ...

Calciomercato Fiorentina - Montella adesso sorride : arrivano anche Badelj e Diego Rossi : Calciomercato Fiorentina – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la pRossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul Calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la ...

Calciomercato Fiorentina - i nomi in entrata ed uscita e Antognoni esalta Boateng : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, i viola impegnati domani (ore 21) dall’amichevole a Livorno contro la formazione amaranto. “C’e’ davvero tanto, ora dobbiamo ricambiare nel modo migliore cercando di allestire una squadra competitiva – commenta il dirigente Giancarlo Antognoni -. La proprieta’ sta apprezzando questo clima positivo, ...