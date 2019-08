Artico | partita la 10ª spedizione navale cinese

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 11 agosto 2019) E’la decimaartica: la nave da ricerca oceanografica Xiangyanghong 01 è salpata da Qingdao, nella provincia di Shandong. Quasi 80 ricercatori, appartenenti a 13 istituti di ricerca, partecipano alladella durata di 50 giorni. Verranno condotte esplorazioni che studieranno meteorologia marina, chimica marina, biologia e geologia marina nel Mare di Bering e nello Stretto di Bering, nell Mare di Chukchi e in altre acque aperte nell’Oceano. Il progetto fornirà supporto tecnico per migliorare la comprensione scientifica della Cina sull’e rispondere meglio ai cambiamenti climatici. L'lola 10ªMeteo Web.

