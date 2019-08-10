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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09 | 30 Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09:30 (Di sabato 10 agosto 2019) Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE, PERMANGONO CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL BIVIO CON L’A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI. SPOSTANDOCI SULLA LITORANE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SI ATTUERANNO CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CHIUSURA TEMPORANEANO DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE, TUTTI IN FUNZIONE DEI LAVORI. PASSANDO AL TRASPORTO ...
Fonte : romadailynews

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