romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09:30: VIABILITÀ 10 AGOSTO 2019 ORE 09.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsRoma brucia sul blog di Grillo - Affaritaliani.it
Roma brucia sul blog di Grillo Affaritaliani.it
Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Tre lunghe citazioni del libro edito da Einaudi e scritto da Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, 'La notte di Roma!'. Sul blog di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE TROVIAMO CODE IN DIREIZONE DI NAPOLI A PARTIRE DA SAN CESARE. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 10 AGOSTO 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ATTUALMENTE TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE SULLA SS148 PONTINA, TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE CREA CODE TRA PORTUENSE E L’A12 Roma TARQUINIA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A SANTA MARINELLA SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E ANAGNI FIUGGI VERSO NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TALTEZZA ARDEATINA, RESTANO RALLENTAMENTI DA LAURENTINA CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ANCHE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE SULL’AURELIA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA TRA PALIDORO E VIA DOGANALE, PROSEGUENDO POI CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SULLA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA CERVETERI E SANTAMARINELLA VERSO CIVITAVECCHIA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1 PROSEGUENDO SULLA SULLA Roma NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1 PROSEGUENDO SULLA SULLA Roma NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 9 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TAMPONAMENTO TRA SEI VETTURE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 2 IN DIREZIONE DELL’A1 Roma NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO 4 KM DI CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E IL BIVIO PER L’A1 PROSEGUENDO SULLA SULLA Roma NAPOLI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI INCIDENTE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA A1 Roma – NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA COLLEFERRO ED ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, RIMANENDO SULLA A1 Roma NAPOLI SEMPRE PER INCIDENTE E SEMPRE IN DIREZIONE SUD TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CASSINO IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR IN VIA APPIA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO CON CODE AD APRILIA TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A POMEZIA NORD TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE ...