Tutte le novità dell’EMUI 10 e lista smartphone Huawei e Honor in aggiornamento da

Nuovo Community Day di Harry Potter Wizards Unite dal 10 agosto : Tutte le novità ufficiali : La magia di Harry Potter Wizards Unite non finisce di stupire. Mentre prosegue ormai da più di tre anni l'incredibile successo di Pokémon GO, gli stessi autori di Niantic Labs hanno infatti regalato a tutti i fan del maghetto britannico un Nuovo videogame in realtà aumentata, che porta l'universo creato da J. K. Rowling nel mondo reale. Largo allora ad incantesimi ed avventure da vivere da soli o in compagnia, il tutto a portata di touch screen

La Carriera di FIFA 20 sfida PES 2020 : Tutte le novità di EA per battere Konami : Con FIFA 20, EA Sports e Electronic Arts dovranno faticare per convincere gli appassionati di calcio virtuale di avere acquistato la simulazione più completa e meglio riuscita dell'anno. Non perché le novità messe sul piatto dal team di sviluppo non siano allettanti, ma a fronte della riscoperta confidenza della rivale Konami, che ha voglia e risorse per fare le cose in grande con il suo eFootball PES 2020. Il tutto andrà a vantaggio dei

Fifa 20 Carriera Allenatore : Tutte le novità! : Il 6 luglio EA Sports ha annunciato tutte le novità che saranno presenti nella modalità Carriera di Fifa 20! Ecco il comunicato ufficiale: Pitch Notes – Novità della modalità Carriera Salve fan di Fifa Questo ciclo è stato impegnativo, ma allo stesso tempo incredibile, per il team di sviluppo della Carriera Allenatore. Oltre ad impiegare

FIFA 20 : ecco Tutte le novità presenti quest'anno nella Modalità Carriera : In FIFA 20 ci saranno grandi cambiamenti (grazie anche ai vari feedback dei giocatori) per quanto riguarda la Modalità Carriera. Attraverso un comunicato stampa, EA Sports descrive nel dettaglio tutte le modifiche apportare per rendere questa Modalità più divertente e realistica possibile. Di seguito potete dare uno sguardo a tutti i dettagli suddivisi per punti.Volevamo infondere nuova linfa all'esperienza di Carriera Allenatore facendo leva

Aggiornamento v10.00 di Fortnite Stagione 10 : Tutte le novità da Epic Games del 6 agosto : Fortnite Stagione 10 è entrata nel vivo da quasi una settimana, disponibile dallo scorso primo agosto su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e dispositivi mobile - sia iOS che Android. E, come accade quasi sempre ad ogni cambiamento attuato dai ragazzi di Epic Games, ha subito diviso le opinioni della community. C'è chi non ha digerito l'introduzione del veicolo a forma di mech B.R.U.T.O. - abbiamo creato per voi anche una guida

Il wrestling di WWE 2K20 ha una data di uscita su PS4 - Xbox One e PC : Tutte le novità ufficiali : Finalmente ci siamo, WWE 2K20 ha una data di uscita ufficiale dopo aver solleticato i palati degli amanti del wrestling virtuale con il primo annuncio. Il publisher 2K Games ha infatti svelato che la simulazione sportiva sarà disponibile sugli scaffali di tutto il mondo a partire dal 22 ottobre 2019, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One - per altro con pieno supporto a Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Grazie al trailer visibile poco più

Ecco Tutte le novità introdotte con la Developer Preview 4 di Android Q per gli smartphone OnePlus : La Developer Preview 4 di Android Q per i dispositivi OnePlus aggiunge alcune piccole ma significative novità.

Destiny 2 : Tutte le novità dell'aggiornamento 2.5.2.2 : Nelle ultime ore Bungie hanno condiviso qualche dettaglio in più sulle novità che la nuova patch 2.5.2.2 introdurrà in Destiny 2. Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta, di seguito vi riportiamo il patch note provvisorio pubblicato dal team di sviluppo: Destiny 2: Shadowkeep sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal primo ottobre.Cosa ne pensate? State ancora giocando al titolo Bungie?

Anticipazioni Il Collegio 4 : Tutte le Novità! : Anticipazioni Il Collegio 4: è previsto un cambiamento nella voce narrante, mentre i ragazzi studieranno secondo i metodi scolastici degli anni '80. Ma sono previsti altri cambiamenti… Il Collegio 4 sta per arrivare di nuovo su Rai 2. Il docureality ha iniziato a selezionare i ragazzi che quest'anno dovranno sottostare alle rigide regole del Collegio, mentre sono aperti i casting anche per gli insegnanti e per tutti coloro che

Il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare getta la maschera : primo trailer e Tutte le novità ufficiali : La modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare non ha più segreti. Come promesso, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti mostrato alla stampa di settore e a tutti gli appassionati il multiplayer della prossima incarnazione della celebre saga FPS, quella più giocata dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un primo trailer altamente spettacolare, in cui azione al cardiopalma, proiettili

FORTNITE SEASON 10 : NUOVA PATCH GIOCO EPIC GAMES/ Tutte le novità : i viaggi nel tempo : EPIC GAMES, server offline per l'aggiornamento: ecco FORTNITE Stagione 10, molte le novità introdotte ed i bug risolti.

Inizia Fortnite Stagione 10 : Tutte le novità di Battle Royale - Missioni e Pass Battaglia X : Ci siamo, Fortnite Stagione 10 ha finalmente preso il via nella giornata di oggi, giovedì 1 agosto 2019. E lo fa ufficialmente con la pubblicazione da parte di Epic Games dell'aggiornamento 10.0, disponibile per il download su un po' tutte le piattaforme su cui è giocabile il celebre shooter costruttivo - dal PC alla PS4, Passando per Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Con l'inizio della nuova season - per cui sono stati rilasciati

Fortnite Stagione 10 disponibile : Tutte le novità introdotte : Quest'oggi parte ufficialmente la Stagione 10 di Fortnite, la quale porta con se novità molto interessanti. In concomitanza sarà reso disponibile in giornata l'aggiornamento 10, nell'attesa potete acquistare il nuovo Pass Battaglia oltre che scoprire le novità che vi riportiamo a seguire. Fortnite: Le novità della Stagione 10 La Stagione 10 di Fortnite porta nuovi contenuti esclusivi tra emote,