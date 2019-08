Trentino | bambino di 11 anni scivola in un canalone in val di Sella | incidente per uno

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Undi 11to per circa 200 metri in unnei pressi dell’Eremo di San Lorenzo in Val di(Borgo Valsugana). Il, nella caduta – informa una nota del Soccorso alpino – si è procurato numerosi traumi ma è rimasto sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 12.05. Il coordinatore dell’Area operativaorientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto una squadra di soccorritori della stazione Bassa Valsugana che ha raggiunto a piedi l’infortunato. Vista la dinamica dell’è stato fatto intervenire anche l’elicottero che ha calato con il verricello sul posto il tecnico e l’equipe medica. Dopo essere stato stabilizzato, ilè stato trasferito sull’elicottero e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’operazione si è ...

