Salvini | Sfiducia a Conte | il Parlamento si esprima prima di Ferragosto

Crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

Salvini pressa per voto. Con M5s scontro su Iva - inciuci e tempi. Pd chiederà di votare prima la sfiducia a leader Lega : All'indomani dell'ufficializzazione della crisi, oggi è stata la giornata delle accuse incrociate tra Lega e M5s, ma anche quella dell'avvio della partita sui tempi per il passaggio in Parlamento di Giuseppe Conte. Il premier ha passato la giornata tra Palazzo Chigi e impegni familiari, senza dire una parola dopo la dichiarazione rilasciata ieri sera in sala stampa. L'intenzione è di tornare a parlare a Palazzo Madama, durante la discussione ...

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Pd : sfiducia?Prima la mozione su Salvini : 19.33 Il capogruppo del Pd Andrea Marcucci chiederà in conferenza capigruppo al Senato di calendarizzare, prima della mozione di sfiducia della Lega al premier Conte, la mozione di sfiducia dei dem a Salvini, che era stata depositata sia alla Camera che al Senato. E' quanto filtra da fonti parlamentari del partito.

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

