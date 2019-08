Salvini a Policoro | striscioni contro il vicepremier | “Ingresso 5 rubli | il Sud non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) “beach party – ingresso: 5“. È la scritta che compare su uno striscione esposto in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di(Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo. Dine sono stati esposti tre: “Il Sud non dimentica” e “parla, l’iva aumenta” è scritto sugli altri due. Intanto, fra i numerosi sostenitori diche attendono il leader della Lega e i contestatori vi sono stati alcuni momenti di tensione. Dopo la tappa lucana,è atteso a Isola Capo Rizzuto L'articoloil: “Ingresso 5, il Sud non dimentica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

