Io sarò come un nido di vespe per tutti | dice Luca Zaia

(Di sabato 10 agosto 2019) AAutonomia. Prima lettera dell'alfabeto e anche primo obiettivo del futuro nuovo esecutivo dopo il voto, che potrebbe essere a forte trazione leghista. C'è questa priorità nella testa del governatore venetoche, in un'intervista all'edizione cartacea del Corriere della Sera, rilancia la questione e la mette al primo posto tra gli obiettivi del nuovo governo. Che non sa se sarà a guida verde Lega, ma se lo augura vivamente: “Noi un leader ce l'abbiamo e non temiamo nessuno. Spero solo che non si perda tempo. Il Paese non ha bisogno di governi balneari”. Tuttavia è anche vero che l'apertura improvvisa della crisi qualche contraccolpo lo ha creato e, per esempio, il progetto dell'Autonomia rischia ora di slittare davvero, eppurenon sembra preoccuparsene più di tanto perché, in fondo, “tre mesi in più dopo 660 giorni buttati via per colpa dei 5 Stelle non sono nulla”. ...

