Il numero delle persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 18

Meteo - nuova ondata di caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Instagram - ecco perché non vedete più il numero di like delle foto : Dopo il Canada, il test arriva anche in Italia: solo chi pubblica foto e video potrà vedere il numero totale dei cuori. Un modo «per porre l’attenzione sui contenuti e non sui like»

L’offerta numero 1 Plus di Rabona Mobile a 9 - 99 euro ora è disponibile per la sostituzione delle SIM 3G : Dal 9 Luglio 2019 l'operatore virtuale Rabona Mobile ha aggiunto anche l'offerta Numero 1 Plus fra quelle richiedibili contestualmente al cambio della SIM su rete TIM 3G. I già clienti Rabona Mobile riceveranno dunque le nuove SIM sostenendo solo il costo di una ricarica obbligatoria pari a 10 euro, valida per il pagamento del primo canone mensile delL’offerta scelta. L'articolo L’offerta Numero 1 Plus di Rabona Mobile a 9,99 euro ora è ...

Cala il numero delle scorte ma non quelle per i giornalisti : Il Viminale taglia le scorte a politici ed esponenti di governo, mentre le aumenta ai giornalisti. Rimane identico, invece, il numero per magistrati e religiosi. L'ultimo report dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) svela che in un anno - dal 1 giugno del 2018 al 1 giugno del 2019 - i politici nazionali e locali sotto scorta sono diminuiti passando da 82 a 58; e cosi' anche gli esponenti di governo che nel 2018 erano ...

Caldo record - ma anche killer : sale il numero delle vittime in tutta Europa : Si è fatta attendere come poche volte negli ultimi decenni la bella stagione, ma dopo la pioggia, il freddo e in molti casi anche la neve che hanno fatto saltare quasi per intero la stagione intermedia primaverile, l'estate ha presentato immediatamente il suo biglietto da visita più rovente. Il Caldo riservato di solito ai mesi di luglio e agosto, stavolta è arrivato già in giugno, con temperature che quotidianamente sforano i picchi record ...