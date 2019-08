ESPLODE AUTOCISTERNA | 57 MORTI IN TANZANIA Video | volevano raccogliere carburante

Tanzania - rubano carburante dall’autocisterna ma ESPLODE tutto : 60 morti carbonizzati : Terribile incidente in Tanzania : a poca distanza dalla città di Morogoro una autocisterna piena di carburante è esplosa uccidendo almeno 60 persone. Il tir era stato preso d'assalto dalle persone del posto dopo un incidente. In molti stavano tentando di rubare il carburante quando è avvenuto lo scoppio.Continua a leggere

Tanzania - cercano di raccogliere carburante da autocisterna : mezzo ESPLODE - 57 morti : Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a Morogoro, in Tanzania , dove 57 persone sono rimaste uccise a seguito dell'esplosione di un' autocisterna . Secondo i media internazionali, tutto sarebbe avvenuto quando il mezzo ha improvvisamente avuto un incidente, andandosi a schiantare contro alcuni alberi. Immediatamente alcune persone si sono avvicinate al mezzo , armate di taniche, in modo da raccogliere il carburante caduto ...

ESPLODE AUTOCISTERNA - 57 morti e 70 feriti. Soccorsi sul posto : “È l’Apocalisse” : Almeno 60 persone che cercavano di raccogliere il carburante da un’autocisterna nei pressi della cittadina di Morogoro, in Tanzania, sono rimaste uccise dall’esplosione del combustibile. Altre 70 risultano ferite. Lo riferiscono i media locali. Le vittime sono in maggior parte motociclisti e venditori di cibo che lavoravano sulla strada dell’esplosione. Secondo i testimoni oculari, alcune persone si erano avventate sulla cisterna per cercare di ...