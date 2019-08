Vissani | Clinton mi fece innervosire Aveva un uomo che gli portava la Coca Cola

Fonte : blogo

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Billmiun po’”. Gianfrancoracconta a Vero e più vero quando nel 1999 cucinò per l’allora Presidente degli Stati Uniti in visita in Italia.Lo chef umbro definisce l’ex Presidente “un amico”, ma ricorda anche un curioso retroscena relativo a quella cena che vedeva anche la presenza dell’allora premier Massimo D’Alema.: "miunche glila, lo chiusi nel cesso" 09 agosto 2019 17:49.

falcions85 : Gianfranco Vissani racconta a Vero e più vero un retroscena riguardante la visita in Italia di Bill Clinton nel 199… -