Schianto nella notte | Massimo non ha avuto scampo | l’impatto è stato tremendo

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2019) Un motociclista deceduto sul colpo e due 30enni che erano a bordo di un’auto rimasti feriti, uno in modo particolarmente grave. E’ il pesantissimo bilancio del terribile incidente tra una Honda 1000 e una Fiat ‘Punto’, avvenuto ieri intorno alle 22 lungo la provinciale 13 ‘Bastia’, circa a metà strada tra Giovecca e lo svincolo per San Bernardino, nel territorio comunale di Lugo. A perdere la vita èil 58enne voltaneseStefanini, da tutto conosciuto come ‘Fanny’. Nei giorni scorsi, un altro terribile incidente era cola vita a un centauro, un ragazzo poco più che maggiorenne: Giulio Franco. Un destino atroce che ha lasciato di sasso tutti: dalla famiglia distrutta dal dolore, agli amici che non riescono a farsene una ragione. Una morte che fa ancora più male perché su Instagram il giovane Giulio Franco aveva raccontato di come era riuscito a coronare il proprio sogno: ...

