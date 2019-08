Pubblicità di videogiochi violenti no | vendita di armi sì È questo il futuro di Walmart?

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) Sono giorni in cui si è tornati a parlare con insistenza dell'impatto deie della relazione, totalmente inesistente ma comunque sottolineata da molti, con stragi e sparatorie di massa. Le tragedie di El Paso e Daytona hanno riaperto il dibattito e per quanto ridicolo possa sembrare sembra che i primi effetti si stiano già presentando all'interno degli Stati Uniti e in particolare all'interno di una catena estremamente nota.Forse sulla scia delle critiche di diversi politici ma anche del Presidente Donald Trump,starebbe rimuovendo cartelli e video incentrati su contenutie tra questi rientrerebbero anche materiale e demo di diversioltre che di film. La decisione arriverebbe dai piani alti dell'azienda attraverso un memo consegnato in questi giorni al personale."Azione immediata: rimuovere cartelli e video che fanno riferimento a ...

Eurogamer_it : #Walmart contro i videogiochi violenti? - GamerGeekNews : RT @Meniacmedia: Anni 80, AD&D, Intellivision. Questo spot ci faceva sognare ... - Meniacmedia : Anni 80, AD&D, Intellivision. Questo spot ci faceva sognare ... -