LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 9 agosto | buon inizio per Lorenzo Marsaglia e

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.08: Si è chiusa la terza rotazione.e Tocci sono entrambi in piena zona qualificazione. Sono rispettivamente nono e decimo. 10.00: Un super James Heatly con gli avvitamenti (219.35). Il britannico vola in testa alla classifica con 219.35. 9.56:doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Giovanni Tocci (64.50). Il calabrese è vicinissimo a(195.65). 9.54: 59.40 percon il triplo e mezzo indietro raggruppato. Abbondante il romano in entrata, ma comunque un tuffo che va abbastanza bene all’azzurro. E’ sesto con 197.30. 9.50: Doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per Kuznetsov da 74.80. Il russo si porta al comando con 218.90. 9.47: Super triplo e mezzo rovesciato raggruppato per il tedesco Wolfram (77 punti) che si porta al comando con 203.25. 9.44: Termina la ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: 8 agosto Chiara Pellacani sesta dai 3 metri. i Verzotto sesti nel sincro dalla… - zazoomnews : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: 8 agosto i Verzotto sesti nel sincro dalla piattaforma. Alle 17 Chiara Pellacan… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2019 in DIRETTA: 8 agosto i Verzotto sesti nel sincro dalla piattaforma. Alle 17 Chiara Pellacan… -