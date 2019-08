La vodka di Chernobyl non è radioattiva

C’è una vodka prodotta a Chernobyl (ma tranquilli - non è radioattiva) : (foto: università di Portsmouth) Il suo nome potrebbe rivelarsi una geniale scelta commerciale, oppure un totale fallimento: fatto sta che la prima vodka realizzata nell’area contaminata intorno alla centrale di Chernobyl , nonché il primo prodotto alimentare in assoluto della zona dal 1986 in poi, è stata chiamata Atomik. Il distillato, nato come esperimento scientifico finanziato con fondi governativi ucraini, è pronto a diventare un ...

