Doppio tumore del rene e del colon-retto | primi interventi di chirurgia robotica

(Di venerdì 9 agosto 2019) Dueinnovativi, svolti a luglio all’Ospedale Civile di Baggiovara, hanno consentito di trattare contemporaneamente, in maniera mini-invasiva una rara forma diche colpisce ile il. Glihanno comportato una resezione colica e l’asportazione della lesione del, risparmiando la funzionalità dell’organo, grazie all’uso del Robot Da Vinci e alla professionalità dell’equipe chirurgica diretta della dott.ssa Micaela Piccoli ed urologica diretta dal professor Bernardo Rocco, il tutto coadiuvato dall’equipe anestesiologica diretta dalla dott.ssa Elisabetta Bertellini. Si tratta di una delle prime esperienze al mondo di questa metodica. Un 56enne, con unmaligno localizzato aldestro e un secondolocalizzato aldestro. Il paziente era monoperché aveva in passato subito l’asportazione delsinistro per ...

