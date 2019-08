Campi Flegrei | l’accumulo di magma al di sotto del pericoloso supervulcano potrebbe

Vulcani : testato nei Campi Flegrei il nuovo metodo che prevede come avverranno le eruzioni : Il supervulcano dei Campi Flegrei protagonista di un test per un nuovo metodo che consente di prevedere, con precisione senza precedenti, come avverrà un’eruzione: combinando fisica e statistica, studia il magma per scoprire come si aprirà la strada nella risalita dalle viscere della Terra. La ricerca, i cui risultati sono pubblicati su “Science Advances”, è condotta dall’italiana Eleonora Rivalta, che lavora in Germania, ...

Campi Flegrei - uno dei più pericolosi supervulcani potrebbe eruttare prima del previsto : Uno dei supervulcani più pericolosi del mondo sembra essere più vicino all’eruzione di quanto si pensasse in precedenza, hanno avvisato gli scienziati. I Campi Flegrei hanno mostrato segni di risveglio negli ultimi 67 anni e ora gli studi indicano che il vulcano ha accumulato energia in tutto questo periodo, aumentando il rischio di un’eruzione. I Campi Flegrei sono un enorme campo vulcanico che si trova circa 14km a ovest di Napoli, città che ...

Campi Flegrei - “esiste un importante pericolo tsunami nel Golfo di Napoli” : onde di 30 metri a Pozzuoli nel caso di una grande esplosione : Un’eruzione sottomarina del supervulcano dei Campi Flegrei potrebbe produrre uno tsunami di 30 metri in grado di colpire gravemente le aree costiere popolate, come Pozzuoli e Sorrento, affermano gli scienziati. Modellando eruzioni al largo, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che gli tsunami potrebbero rappresentare un rischio per l’area. Gli esperti credono, dunque, che il Piano di Emergenza Nazionale per i Campi Flegrei dovrebbe ...

Rischio vulcanico ai Campi Flegrei - Protezione Civile : dal 16 al 20 ottobre 2019 nei Comuni della zona rossa una maxi esercitazione : Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Comitato Operativo per fare il punto sull’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico ai Campi Flegrei che il prossimo autunno vedrà impegnato l’intero Sistema di Protezione Civile. Il Comitato Operativo, convocato dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e a cui erano presenti, tra gli altri, il Direttore Centrale per l’Emergenza dei Vigili del ...

Eruzione Stromboli 2019 : Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi : Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione. I rischi Eruzione Stromboli 2019: Vesuvio e Campi Flegrei sotto osservazione L’Eruzione verificatasi alle Isole Eolie con le violente esplosioni verificatesi dal cratere del vulcano Stromboli mercoledì 3 luglio ha provocato una vittima. Si tratta di un giovane di 35 anni, Massimo Imbesi di Milazzo, appassionato e profondo conoscitore delle Isole Eolie. Eruzione ...

Vesuvio e Campi Flegrei - intesa in caso di eruzione : ecco quale regione accoglierebbe gli sfollati : E se disgraziatamente un giorno il Vesuvio eruttasse? Gli sfollati di Napoli andrebbero in Veneto. Già, proprio quel Veneto con cui la rivalità è storicamente assai spigolosa. Ma ora crollano muri e pregiudizi. Come? Con la firma di un protocollo d'intesa tra la giunta della regione e l'amministrazi

Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei : sfollati in Veneto - l’accordo : Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei: sfollati in Veneto, l’accordo Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei al centro di un importante accordo raggiunto e sottoscritto il 19 giugno presso la sede della Regione Campania e che ad ottobre vedrà una esercitazione concomitante con la settimana nazionale della Protezione Civile. Piano evacuazione Vesuvio e Campi Flegrei, tutte le regioni coinvolte Si tratta nello specifico dei ...