1° vertice internazionale di Fridays For Future | 3 richieste ai potenti del mondo nel

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) A Losanna, dal 5 al 9 agosto, si è tenuto il primodiFor, il movimento dei giovani per clima, nato neppure un anno fa sull’esempio degli scioperi del clima di Greta Thunberg. Ora il movimento ha il suo “programma” politico. Sono tre lechiare e semplici che i giovani avanzano aidella Terra: garantire giustizia ed equità climatiche, mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali, ascoltare la scienza. La prima richiesta diFora governanti e multinazionali riguarda la giustizia climatica. Il riscaldamento globale è causato soprattutto dai paesi ricchi, che producono più gas serra. Ma a pagarne le conseguenze sono soprattutto i paesi poveri, che soffrono di più per siccità ed eventi atmosferici estremi. È quindi necessario, secondo i ragazzi, lavorare per eliminare questa ...

