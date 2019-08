Sicilia : domani Musumeci in visita a Linosa : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – visita ufficiale domani , venerdì 9 agosto, del presidente della Regione Sicilia na Nello Musumeci a Linosa nelle isole Pelagie. Il governatore incontrerà il sindaco Salvatore Martello e gli operatori del piccolo centro agrigentino. Per Musumeci , che sarà accompagnato dagli assessori all’Economia Gaetano Armao, alle Infrastrutture Marco Falcone e al Territorio Toto Cordaro, sarà la sesta tappa tra le ...

Domani a Taormina unica data Siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama : Ultimi biglietti disponibili per l’unica data siciliana del “Giovani per sempre tour 2019” di Irama, in programma Domani 2 agosto.