Si vota? Si | se regge l' asse Salvini-Zingaretti

(Di giovedì 8 agosto 2019) Non è a Roma la chiave di volta per spiegare quanto sta accadendo, bensì a Strasburgo.E non è il mese di agosto quello decisivo, bensì quello precedente, in particolare nel giorno 16, il giorno del voto al Parlamento Europeo che elegge Ursula von der Leyen alla guida dell’Unione Europea con il concorso (determinante) dei voti del M5S.Metà luglio a Strasburgo dunque, cioè il momento che ha cambiato il corso della politica nazionale e che, con elevata probabilità, ci condurrà presto alle urne.Perché quel voto e così importante e perchéreagisce come stiamo vedendo?La risposta c’è ed è riassumibile in tre elementi piuttosto semplici.Punto primo: quel voto segna una vittoria del premier Conte, che riesce ad entrare nel gioco “grande” a livello europeo portandosi dietro ...

