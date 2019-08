Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida | la crisi sarà trasparente | andremo in

Salvini a Toninelli : «Troppe opere bloccate». Scontro sul licenziamento di Coppola : Via l'esperto pro-Tav. Il ministero dei Trasporti, con una mail firmata da Danilo Toninelli , licenzia l'ingegnere Pierluigi Coppola , uno degli esperti della commissione per l'analisi...

Tav - Toninelli licenzia l'unico esperto costi-benefici che non era contrario. L'ira di Salvini : "Non ci siamo - basta rinvii" : Il ministero: "Coppola ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate". Il vicepremier attacca: "Toninelli faccia viaggiare gli italiani e non blocchi le opere"