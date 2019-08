Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 8 agosto 2019)tra lantus e ladi Torino suiper la sfida con il. Per ladel prossimo 31 agosto allo Stadium i tagliandi sono già in vendita e, secondo quanto reso noto dalla società bianconera, è vietata la vendita ai residenti nella regione Campania e ai nati nella regione Campania. … L'articolocon lasuiper lacol

mnemocs : RT @CalcioFinanza: Juve, botta e risposta con la Questura sui biglietti per la gara col Napoli - Nando9687 : RT @CalcioFinanza: Juve, botta e risposta con la Questura sui biglietti per la gara col Napoli - CalcioFinanza : Juve, botta e risposta con la Questura sui biglietti per la gara col Napoli -