Il premier Conte è salito al Quirinale per un incontro con Mattarella

Governo - il premier Conte al Quirinale : Il presidente del Consiglio GiuseppeConte per un colloquio con ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Salvini lascia palazzo Palazzo Chigi dopo incontro con il premier Conte : La maggioranza si è spaccata sulla Tav e c’è aria di crisi nel governo. Al Senato è stata approvata la mozione Pd con il sostegno della Lega e del centrodestra

Salvini : "Voto contro la Tav sarebbe una sfiducia al premier Conte". La replica di Toninelli : Sia Matteo Salvini sia Danilo Toninelli, i due ministri sempre più ai ferri corti, oggi hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo ferroviario di Rogoredo a Milano. Il vicePremier e leader della Lega ha parlato della Tav dicendo che "è un'infrastruttura fondamentale" e spiegando che, secondo lui, un voto del Parlamento contro quest'opera "sarebbe una sfiducia al Premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla". Poi ha ...

Giuseppe Conte con Di Maio per "gestire" Salvini : "Settimana cruciale". Il premier teme per la poltrona? : Giuseppe Conte si allea a Luigi Di Maio per Contenere Matteo Salvini. Per il premier infatti "inizia una settimana di lavoro cruciale" a ridosso delle ferie. Lunedì 5 agosto il presidente del Consiglio vedrà sindacati e associazioni a Palazzo Chigi per impostare la manovra economica e il ministro de

Commissione Ue - Salvini consegna a Conte la rosa di nomi dei possibili candidati. premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

Giuseppe Conte - il sospetto di Salvini e Di Maio : non solo Vaticano - chi c'è dietro al premier : "Chi c'è dietro Giuseppe Conte?". È questa la domanda che arrovella i vertici del Movimento 5 Stelle e della Lega, i cui dubbi sono sorti dopo l'inaspettata autonomia del premier che ha sfidato Matteo Salvini sulla Russia e che ha fatto infuriare Luigi Di Maio sulla Tav. Nonostante possa sembrare ch

Salvini attacca il premier Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero” : Il leader leghista a Radio anch’io critica il presidente del consiglio e parla del via libera all’alta velocità Torino-Lione

Conte sfida Salvini - M5S in crisi Il vicepremier : «Cerca voti» : L?immagine che più risalta è quella del premier Conte lasciato solo dal Movimento 5 stelle nell?Aula del Senato. Ieri durante l?informativa sul caso dei presunti...

Lega-Russia - M5s assente al Senato mentre parla Conte : “Doveva spiegare Salvini”. Ma il premier sbotta. Di Maio : “È un atto politico” : I banchi vuoti dei Senatori M5s durante l’informativa di Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia fanno arrabbiare il premier. E il suo intervento – mentre attorno ci sono solo i ministri Fraccaro, Bongiorno e Bonisoli – riapre la querelle politica tra le due anime del governo con Matteo Salvini che vede in alcuni passaggi del suo discorso una mossa politica che mira a maggioranze alternative. Da un lato c’è la motivazione che ...

Russiagate - Conte : Savoini a Mosca con Salvini - dal suo ministero no informazioni | M5s esce per protesta : "Non toccava al premier" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Conte su Lega e fondi russi : «Savoini a Mosca con Salvini». Mozione di sfiducia del Pd al vicepremier DIRETTA : Giuseppe Conte si presenta in Senato per l'informativa sul caso dei fondi russi alla Lega, dice di tenere a cuore il ruolo del Parlamento, precisa di non aver «ricevuto...

Il premier Conte ha riferito in parlamento sull’inchiesta Lega-Russia : Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte (foto: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images) Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito al Senato su ciò che i giornali hanno iniziato a chiamare Moscopoli, ovvero la presunta trattativa intercorsa tra tre uomini italiani – tra i quali Gianluca Savoini, ex consigliere di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – e tre russi ...

Tav - Conte in Aula : "L'iter prosegue" Ora la svolta del premier è ufficiale : "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera Segui su affaritaliani.it

Non è Conte l'anti-Salvini. Sondaggio Euromedia : "Un partito guidato dal premier partirebbe dal 2%" : Un “elettorato” reale del 2,3% e un bacino potenziale di elettori dell′8,5%. Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito con il quale presentarsi alle elezioni partirebbe, allo stato attuale, da un consenso limitato se va bene, insignificante se va male. In altre parole, altro che nuovo leader politico in grado di contrapporsi al vero uomo forte venuto fuori dall’esecutivo gialloverde, Matteo Salvini. È quanto ...