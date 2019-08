Governo | Di Maio | “M5s chiederà a Salvini di sfiduciare Conte in Aula? Non ci sono i ‘se' ”

Governo - Conte-Salvini : vertice terminato. Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Di Maio : «Io tranquillo - lavoro per il Paese» : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per...

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini e apre la crisi di Governo : "Teme la reazione di Silvio Berlusconi" : Aria di crisi, quasi ufficialmente aperta. Alta tensione. Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno tenuto un colloquio lungo un'ora a Palazzo Chigi, al termine del quale il ministro dell'Interno è partito alla volta di Pescara, dove terrà un comizio in serata dal quale si attendono novità sulle sorti d

Crisi di Governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

Caos Governo - Di Maio a Salvini : “Smettete di parlare di poltrone - il M5S vuole tagliarle” : Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto "stufo dei giochini di palazzo" e ha invitato la Lega a tornare sul contratto di governo: "Il 9 settembre taglieremo definitivamente 345 parlamentari. mi auguro nessuno si tiri indietro all'ultimo minuto, sarebbe gravissimo. Sarebbe il segnale di chi non vuole cambiare nulla".Continua a leggere

Crisi di Governo : Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” : Crisi di governo: Di Maio “vediamo chi vuole andare avanti” Ormai sembra una questione puramente formale. Non è il “se”, ma il “quando” si produrrà la Crisi di governo. Lega e Movimento 5 Stelle preparano la rottura della tregua. È la Lega di Salvini, in particolare, a calcare la mano. Il carroccio, forte dei sondaggi che lo vedono nettamente favorito per una vittoria in coalizione con le altre forze di centrodestra, ...

Governo in crisi - Conte al Quirinale da Mattarella. Di Maio vede i capigruppo M5S : Ore convulse dentro al Governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte è salito al Quirinale dal presidente Mattarella

Di Maio : noi al Governo non per chiedere poltrone : Di Maio: I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi.

Governo - Di Maio apre al rimpasto"Non siamo qui per le poltrone" : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annullato gli appuntamenti previsti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali Segui su affaritaliani.it