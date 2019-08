Facebook | la Sardone contro Mentana | ' Ha fatto una figuraccia'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Botta e risposta tra Enricoe la leghista Silvia. Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato dal Giornale, il direttore di Tg LA7 ha condiviso un tweet della stessae il commento di un follower che ha postato la foto di un uomo di colore sostenendo che si trattasse di un migrante. Su Instagram il noto giornalista ha ironizzato sul commento affermando che il migrante di cui si parla è in realtà l'attaccante interista Romelu Lukaku e ha detto che la sua ONG non è Open Arms ma il Manchester United. La replica dell'europarlamentare leghista A seguito della polemica innescata daè arrivata la replica della stessa. La politica della Lega Nord ha pubblicato un post su, in cui ha detto che il giornalista ha preso una vera e propria cantonata. Difatti, stando al già citato articolo del Giornale, l'europarlamentare del partito ...

