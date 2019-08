È stata un' esecuzione Il punto sulle indagini sulla morte di ' Diabolik'

Fonte : agi

(Di giovedì 8 agosto 2019) Sarebbe stato vittima di un tranello Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà della Lazio, ucciso ieri al parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana con un colpo di pistola alla testa. Le modalità, una vera e propria, fanno pensare che l'uomo fosse in attesa di qualcuno che gli aveva dato appuntamento. Al momento la Dda della Capitale non esclude alcuna pista, anche se quella privilegiata rimane quella del regolamento di conti per questioni di droga. L'uomo era stato portato al parco dal suo autista personale, un cubano, che è stato ascoltato in nottata dagli uomini della Squadra Mobile. L'azione omicidiaria, spiegano a piazzale Clodio, ècompiuta da mani "molto esperte": un agguato in stile criminalità organizzata, in particolare estera, forse albanese. Anche se non si esclude la pista della criminalità italiana, visto che '' aveva legami con ...

