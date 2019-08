Cerignola | Ghirelli | “Servono norme trasparenti su impianti e ripescaggi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) “La vicendaimpone, al di là degli esiti giudiziari, di tenere sempre presente la complessità dei fenomeni da governare e la necessità di non perdere mai di vista trasparenza e legalità. E per sgombrare il campo da ogni equivoco è necessario preliminarmente dire che l’Audaceè una società sana e seria, che si è comportata come tale anche nella realizzazione delle proprie infrastrutture”. Così il presidente della Lega Pro, Francesco, sul caso della società pugliese ripescata in Serie C dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il suo ricorso contro la decisione di non ammettere l’Audace per problemi legati allo stadio e all’omologazione dell’impianto. Ora però è pendente un ricorso al Tar che potrebbe escludere di nuovo il. In caso invece di nuova vittoria in tribunale dei pugliesi, il girone C ...

