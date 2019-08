Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “Funzionari federali dicono che non ci sono segni di sparatorie o di uomini armaticentrale di Usa Today. Ma c’è stata una risposta delle forze della polizia“. Il tweet di Brad Heath, cronista del giornale, arriva dopo l’scattato negli edifici della società a McLean, in, secondo cui un uomosi sarebbe introdotto negli stabili, dai quali sono stati fatte evacuare centinaia di lavoratori. Nessun active shooter, dunque, nel ‘Gannett Building’ (dal nome dell’editore) che ospita uffici non legati all’attività giornalistica. Gli agenti contea di Fairfax sono arrivati sul posto ma poco dopo hanno dichiarato di non avere rinvenuto “nessuna prova di gesti di violenza o feriti. Stiamo indagando”. Current scene… everyone being asked to leave HQ property up Jones branch @usatoday evacuation ...

TutteLeNotizie : Virginia, “uomo armato nella sede di Usa Today”: ma è un falso allarme - Notiziedi_it : Virginia, evacuata la sede di Usa Today per presenza di un uomo armato - SoloCristy : RT @Corriere: Uomo armato nella sede del Usa Today: redazione evacuata -