Ucciso in un agguato «Diabolik» | leader storico degli ultrà della Lazio

Roma : Ucciso con un colpo di pistola alla testa Diabolik - ultras leader degli ‘Irriducibili’ Lazio. L’agguato al Parco degli Acquedotti : Un agguato in piena regola nel Parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, alla periferia di Roma. Uno sparo a distanza ravvicinata, alle spalle, ha colpito alla testa e ucciso Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ultras leader degli Irriducibili della Lazio, implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto è arrivata la Squadra Mobile, agli ordini di Luigi Sillipo, che starebbe sentendo un testimone dell’accaduto, colui che ha ...

Andria - omicidio in piazza : Ucciso tra la folla un pregiudicato. Secondo agguato in un mese : Hanno colpito in una zona affollata e da distanza ravvicinata i killer che giovedì sera ad Andria intorno alle 22 hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco Vito Capogna, 62 anni, pregiudicato, personaggio di spicco della criminalità locale. La città vive un momento di grande tensione: perché l’omicidio di Capogna cade esattamente a un mese di distanza dall’agguato in cui venne freddato, nei pressi della villa comunale, Vito Griner, 40 ...

MESSICO SOTTO SHOCK – Giovane calciatore Ucciso in un agguato! Messaggio di cordoglio di Maradona : Mirsha Francisco Herrera Gastélum, giovanissimo difensore dei Dorados di Sinaloa, è stato ucciso in un agguato all’alba di mercoledì 17 luglio. Lutto nel mondo del calcio messicano, nella giornata di mercoledì 17 luglio è morto il calciatore Mirsha Francisco Herrera Gastélum, difensore nelle giovanili dei Dorados di Sinaloa. Il Giovane calciatore sarebbe stato ucciso a Culiacán, suo paese natale, in un agguato le cui circostanze sono ...