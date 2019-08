Tumori,via libera prima terapia genica

Viaal nuovo trattamento che utilizza i linfociti T del paziente per combattere il tumore. Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i farmaci, ha raccomandato l'approvazione delle prime Cat-T per 3del sangue. La cura innovativa consiste nel prelevare le cellule T dal sangue del paziente e riprogrammate in laboratorio al fine di creare cellule T geneticamente modificate per combattere le cellule tumorali."E' un risultato straordinario",dice la ministra Grillo.(Di mercoledì 7 agosto 2019)