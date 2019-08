Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | À la guerre comme à la guerre

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019)AI/20: MilitarePradaMiu MiuSacaiIsabel MarantChloéTom FordAltuzarraMichale KorsAlberta FerrettiZadig & VoltaireGabriela HearstPreenPalm AngelsAntonio MarrasStella McCartneyMolly GoddardGucciRejina PyoTutte sull’attenti e… avanti, marsch! Procede a passo di marcia (calzando magari un paio di anfibi) la donna, per andare incontro ai primi rigori dell’. Non senza essersi armata fino ai denti dei capi must della stagione: pantaloni combat, parka, maglioni a stampa mimetica: è militare, combattivo e very strong lo spirito giusto con il quale affrontare la nuova stagione alle porte. Sarà che le donne hanno imparato, anche metaforicamente, a combattere senza esclusione di colpi e con tutte le armi a loro disposizione per ottenere ciò che vogliono. Sarà che esternare la propria grinta non è più considerato un tabù.LEGGI ANCHETutte le sfilate AI ...

