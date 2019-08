Straniero arrestato per stalking a una 27enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Unodi 29 anni, è stato rintracciato e tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Castel Ivano per reato dinei confronti di unExtracomunitario denunciato per. È una escaltion di violenze efferate e delitti sanguinari ai danni delle donne quella che si sta registrando nel nostro paese da qualche settimana. Per fortuna, però, stavolta la vicenda si è risolta appena in tempo da scongiurare un finale ben più tragico e drammatico. Un ragazzo extracomunitario, di 29 anni, è stato tratto in arresto pernei confronti di una ventisettenne della provincia di Trento. Il malintenzionato è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Castel Ivano a seguito di una lunga attività investigativa. Dopo gli adempimenti del caso, il ventinovenne è stato trasferito presso la casa circondariale del capoluogo ...

