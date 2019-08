NBA – Gregg Popovich e la ‘poca stima’ verso Tim Duncan | “non sa niente sugli

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019)scherza sul ruolo di vice allenatore proposto a Tim: nessuna competenza, ma 19 anni di riconoscenza lo hanno reso il ‘candidato ideale’ “Timnon conosce assolutamente nulla di come si svolge un allenamento. Non so nemmeno perché l’ho assunto. Mi ha dato uno stipendio per 19 anni, quindi sono stato obbligato a rimborsarlo in questo modo”, firmato. Direttamente dal ritiro del Team USA in vista della preparazione dei Mondiali di Basket 2019, l’allenatore della formazione più quotata per il successo finale scherza sull’arrivo di Timcome suo vice ai San Antonio Spurs. In effetti, l’ex stella dei texani non sa molto in materia di allenamenti, ma tutto l’ambiente gli è riconoscente per un’intera carriera passata in maglia nero argento. Simpatica anche l’analisi del vice allenatore del Team ...

AleGiuriati : RT @Eurosport_IT: Gregg #Popovich su Tim #Duncan, come si può non amarlo? ???????? ? - Nba24Official : #NBA #TeamUSA #GreggPopovich non ha dubbi sulle possibilità, nonostante le tante assenze, di creare comunque una sq… - NbaReligion : #NBA #Spurs Popovic scherza sull'arrivo di Tim Duncan come assistente: 'Sono stato obbligato ad assumerlo' -