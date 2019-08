Modric al Milan | nessuna trattativa ufficiale | ma proseguono i contatti tra le parti

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Una delle suggestioni di questa estate di calciomercato è l’indiscrezione che vorrebbeal. Il calciatore croato è da sempre un grande ammiratore del club meneghino (come dimostrano i tanti like dispensati sui social dal Pallone d’oro) e la destinazione rossonera sarebbe a lui – probabilmente – gradita. Tuttavia, ad oggi, non c’è alcunatra ile il Real Madrid per il fuoriclasse croato. È vero, nella sessione di mercato tuttora in corso ci sono stati diversitra Mario Mamic, agente di, e Zorro Boban, nonché uno scambio di battute tra Maldini e Florentino Perez. Ciononostante, lenon hanno mai intavolato una vera e propriaper verificare se ci siano o meno le condizioni per portarein rossonero. A giudicare da alcuni parametri oggettivi, si direbbe di ‘no’:è una delle bandiere ...

