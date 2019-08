L' audio della 15enne morta al 112 Aiuto | mi ha stuprata Mi dispiace

LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio 2019 : LG ha presentato la sua nuova gamma audio 2019 che include le soundbar che puntano sull'effetto cinema e gli speaker XBoom con connettività bluetooth. Tutta la linea di prodotti audio 2019 integra il supporto a Google Assistant. L'articolo LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Carabiniere accoltellato - Varriale identificò l’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 L’audio : Su ordine del maresciallo Sansone, prima delle telefonate, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Carabiniere ucciso - l’audio della telefonata al 112 : "Venite..." : Carabiniere ucciso, l’audio della telefonata al 112: "Venite..." A chiamare i militari è una donna che poi passa il telefono all’uomo derubato: “Vi do il numero così se mi rispondono potete rintracciarli”. Dalla sala operativa, dopo alcune domande, chiudono: "Stiamo arrivando" Parole chiave: ...

Carabiniere ucciso - l'audio della telefonata al 112 : "Mi hanno rubato la borsa - chiedono il riscatto" : “Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto...e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi dò il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perché mi sono anche scappati, li ho visti ...

Marylean della Machete Crew con Salmo e Nitro feat. Marracash riscrive la serenata rap con più testosterone (audio e testo) : Ascoltare Marylean della Machete Crew, specialmente se hai superato i 30 anni, ti fa notare subito un particolare: Salmo, nel ritornello, riscrive un brano storico della musica italiana, quella serenata Rap di Jovanotti che in una strofa corteggiava la sua bella con queste parole: "serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di pu**ana". Il rapper sardo, che in questo brano canta insieme a Nitro con ...

Marylean della Machete Crew con Salmo e Nitro feat. Marracash riscrive la serenata rap con più testosterone (audio e video) : Ascoltare Marylean della Machete Crew, specialmente se hai superato i 30 anni, ti fa notare subito un particolare: Salmo, nel ritornello, riscrive un brano storico della musica italiana, quella serenata Rap di Jovanotti che in una strofa corteggiava la sua bella con queste parole: "serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di pu**ana". Il rapper sardo, che in questo brano canta insieme a Nitro con la ...

Non solo NeverEnding Story - tutti i brani della colonna sonora di Stranger Things 3 nell’album ufficiale (audio) : Complice quel finale a metà tra dramma, catastrofe soprannaturale e commedia romantica, la colonna sonora di Stranger Things 3 rimarrà tra gli aspetti più memorabili di questa stagione. Le musiche originali, ma soprattutto la scelta dei brani che hanno accompagnato le scene topiche delle avventure dei ragazzini di Hawkins, dei loro fratelli maggiori e dei loro genitori ha rappresentato uno dei tanti fattori di successo di questa stagione ...

Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts - un tributo a Marta & The Vandellas (audio - testo e traduzione) : Dancing In The Street è il nuovo singolo dei The Struts, un omaggio che la band di Luke Spiller ha voluto rendere al brano del 1964 di Martha & The Vandellas, mettendosi in coda dopo i tributi di David Bowie e Mick Jagger, The Who, Neil Diamond e Van Halen. La versione di una delle band più importanti della scena revival rock internazionale è da oggi in rotazione radiofonica, ma non è inclusa nell'ultimo disco Young & ...

audio della colonna sonora de Il Re Leone 2019 - la versione originale di Beyoncé e quella italiana di Elisa e Mengoni : A una settimana dal debutto del film nelle sale americane, ha fatto il tuo esordio anche l'album della colonna sonora de Il Re Leone 2019, sia nella versione originale con i brani incisi da Beyoncé e Donald Glover che in quella italiana con le voci di Marco Mengoni ed Elisa (rispettivamente Nala e Simba da adulti). Dal 12 luglio in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming è disponibile The Lion King: The Gift, l'album che ...

audio - testo e traduzione di I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne - una ballata sui tormenti della comfort zone : I Fell In Love With The Devil di Avril Lavigne è in rotazione radiofonica da oggi, 12 luglio, come nuovo estratto dal disco Head Above Water, la sesta prova in studio della cantante canadese. Immaginare la ragazzina briosa di Complicated alle prese con diavoli e angeli può far sorridere, specialmente in un 2019 in cui anche i Greta Van Fleet hanno scomodato Satana per il singolo Lover, Leaver, ma in questo caso l'inferno ...

audio - testo e traduzione di Spirit di Beyoncé - l’inedito della colonna sonora de Il Re Leone in attesa dell’album : L'uscita di Spirit di Beyoncé, brano inedito inciso per il remake del film Il Re Leone in uscita il 18 luglio negli Usa (il 21 agosto in Italia), è la sorpresa della colonna sonora che il regista Jon Favreau aveva anticipato qualche settimana fa. "Ci sarà un inedito di Beyoncé", aveva dichiarato dicendosi entusiasta del lavoro della diva texana. Ed eccolo in streaming, da mercoledì 10 maggio, su tutte le piattaforme e negli store digitali, dopo ...

Zaniolo - parla l’agente Claudio Vigorelli : “Nessuna trattativa - è patrimonio della Roma” : “Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”. Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo del contratto. “Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di ...

Poesia Per Roma di Ultimo - testo e audio della dedica alla città eterna : Poesia Per Roma di Ultimo è disponibile in digital download e in free streaming. La Poesia che Ultimo ha scritto per la città eterna e presentato dal vivo per la prima volta sul palco dello Stadio Olimpico di Roma lo scorso 4 luglio è stata resa disponibile per l'acquisto e per l'ascolto in digitale dal giorno successivo. Il tour 2019 di Ultimo si è chiuso con La Favola, un grande concerto-evento allo Stadio Olimpico della sua città Natale, ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things lancia due brani della sua band (audio) : Gaten Matarazzo di Stranger Things, quel Dustin Henderson che tutti vorremmo come fratellino da proteggere e catechizzare, ha lanciato due brani dei Work In Progress, la sua band. L'esclusiva segnalata da Billboard presenta un progetto di ben 7 elementi tra i quali troviamo, oltre al giovane attore, anche suo fratello Carmen e sua sorella Sabrina, insieme ad altri membri che sono comunque amici di famiglia. Il nostro Dustin canta nel ...