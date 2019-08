Funzionalità e design delle librerie moderne Smart Arredo per l’arredamento di

Eastpak - Ddesign e Funzionalità per le nuove borse : Nell'epoca attuale, sebbene la grande maggioranza dei mestieri tradizionali includano ancora uffici e luoghi di lavoro da cui prendersi ciclicamente le ferie, sono sempre di più i lavoratori che trovano il modo di costruire la propria carriera slegati dai classici ritmi e contesti salariati. I cosiddetti nomadi digitali sono una categoria sempre più in espansione e che, in quanto tale, ha nuove e differenti necessità: ...