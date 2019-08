Evasione fisco,sequestro da 6,4 milioni

Speculava su investimenti finanziari e non dichiarava i profitti che trasferiva in paradisi finanziari. Così per un 65enne ex bancario che vive tra Roma e Porto Azzurro (Livorno) è scattato ilpreventivo finalizzato alla confisca per 6,4 mln di euro, pari alla cifra dovuta al. L'uomo aveva tentato di regolarizzare i guadagni con lo scudo fiscale,ma la Gdf di Livorno ha rilevato che l'entità delle somme trasferite all'estero, in particolare in Svizzera, era maggiore rispetto a quella dichiarata.(Di mercoledì 7 agosto 2019)