Dl sicurezza bis | market applica sconti a stranieri per protesta | “Contro vergogna e

Decreto sicurezza bis - negoziante fa sconti solo a stranieri : "Decreto oltre vergogna" : Federico Garau Il gesto di protesta del titolare del "Simeva Market" Massimiliano Picchietti, che appone un cartello sulle vetrate del suo negozio: "Sconto alla cassa del 10% per tutti coloro che non vengono considerati italiani. Il titolare si ritiene cittadino del mondo, questo Decreto va oltre la vergogna e l’infamia" Per protestare contro l'approvazione del Decreto Sicurezza bis, un negoziante di Berceto (Parma) decide di ...

De Falco : “Dl sicurezza bis? Suicida e disapplicabile. M5s ha tradito i suoi principi e su Tav non è stato onesto - né corretto” : “Dl sicurezza bis? Con quel voto di fiducia il Parlamento ne esce mortificato perché una volta di più è stato compresso, in modo intollerabile, il diritto dei parlamentari di migliorare le norme contemplate nel provvedimento”. Esordisce così, in una intervista a Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, il senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, che stronca con dovizia di dettagli il decreto sicurezza bis, a cui il Senato ha dato il via ...

Tutte le leggi che potrebbe violare il “decreto sicurezza bis” : La convenzione di Ginevra, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, forse anche la Costituzione: e sono nodi che a un certo punto verranno al pettine

Dl sicurezza bis - Lega contro don Biancalani - amico dei migranti : “Faccia il prete o si candidi” : Il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, famoso per aver sempre promosso attivamente l'accoglienza dei migranti, ha criticato il decreto Sicurezza bis: "Da parte mia ci sarà totale disobbedienza". Esponenti leghisti toscani si scagliano contro di lui: "Se vuole fare politica, lo dica espressamente e si candidi alle prossime elezioni".Continua a leggere

Un dl sicurezza bis pieno di buchi : sbarchi fantasma ad Agrigento e Leuca : All’indomani della conversione in legge del decreto sicurezza bis, continuano gli sbarchi fantasma sulle coste italiane. Nel giro di 24 ore se ne sono registrati due, a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, e ad Agrigento. Nella città siciliana due migranti sono stati fermati dalla polizia, dopo la segnalazione di un passante, alla Valle dei Templi di Agrigento. Si tratta di due tunisini che facevano parte del gruppo di una ...

Decreto sicurezza bis : Daspo di 5 anni agli ultras recidivi : Ieri il Senato ha votato la fiducia al Decreto Sicurezza bis. Come abbiamo accennato nelle scorse settimane, tra le varie misure ce ne sono anche contro il tifo violento. In primo luogo, gli ultras recidivi saranno allontanati dagli stadi per cinque anni. Divieto di accesso agli stadi in occasione di partite per chi viene denunciato per aver preso parte attivamente, incitato o indotto alla violenza, anche all’estero. Chi invece commette fatti di ...

Il decreto sicurezza bis è legge : Cosa prevede la legge, cosa cambia per chi si occupa di soccorso in mare e quali reazioni ha suscitato la sua approvazione. Leggi

Decreto sicurezza bis - Orfini (Pd) : “Chi salva vite umane viene trattato come un mafioso” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, critica aspramente il Decreto sicurezza bis approvato ieri dal Senato, definendoli "disumano" e incostituzionale e ritenendo che le norme introdotte pongano chi salva vite in mare alla pari dei mafiosi: "Con queste norme si considerano le Ong e chiunque effettui operazioni di salvataggio in mare come un mafioso".Continua a leggere

Nel Padovano anticipano il dl sicurezza bis : pistola-mitraglietta ai vigili : La giunta di Solesino stanzia 4mila euro per l'equipaggiamento della polizia locale, che comprende giubbotto antiproiettile e una Glock

Salvini - cattolici contro la “benedizione” della Madonna al Dl sicurezza bis. Spadaro : “Questo è tempo di resistenza anche religiosa” : Matteo Salvini esulta per l’approvazione del decreto Sicurezza bis invocando la benedizione della Madonna. Ma il mondo cattolico insorge per l’accostamento dei simboli religiosi a un provvedimento, tra l’altro, sempre avversato dalle gerarchie ecclesiali. Su Twitter il gesuita padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, scrive: “Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa”. E il presidente della Cei, il cardinale ...

Governo : dopo il decreto sicurezza bis Salvini alza il tiro - attesa per mozione sulla Tav : Il decreto sicurezza bis è legge: ieri, lunedì 5 agosto, il Senato infatti ha approvato la conversione del decreto (sul quale, il Governo, aveva già posto la fiducia). Il "padre" della nuova normativa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha lasciato l'Aula senza attendere l'esito e sui social, poco dopo, ha ringraziato non solo gli italiani, ma anche la Vergine Maria. Il Governo Conte, per ora, regge, ma c'è grande attesa per la mozione ...

Dl sicurezza bis - associazioni preoccupate. Unchr : “Ostacola i soccorsi in mare”. Don Bianchini e padre Spadaro : “Resistenza” : Il decreto sicurezza bis, approvato ieri in Senato con 160 voti favorevoli, potrebbe “ostacolare i soccorsi in mare”, per questo bisogna opporre “resistenza” e “disobbedienza civile”. A un giorno dall’approvazione della norma, che prevede pene più elevate per chi soccorre migranti illegalmente, e norme più stringenti, sono molte le associazioni che si sono dette preoccupate, dall’Unhcr, al parroco ...

La Guarda Costiera salva un delfino a Lampedusa e scatena le polemiche social sul dl sicurezza Bis : La Guardia Costiera italiana ha salvato un delfino in difficoltà rimasto intrappolato in una rete da pesca. Il video del salvataggio è stato pubblicato su Twitter e ha scatenato le polemiche degli utenti del social, dopo l’approvazione del decreto Sicurezza bis. “salvare i delfini si può. Occhio che se si tratta di appartenente alla razza umana può costare da 150mila a 1 milione di euro”, scrive un ...