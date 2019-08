Casting per un videoclip musicale e per lo spettacolo ' Acquarello napoletano'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Non mancano in queste settimane le opportunità professionali nel mondo dello. In particolare ci sono deaperti per la ricerca di 50 comparse per un importante video. Ci sono inoltre delle selezioni tuttora in corso di danzatori, attori e cantanti per realizzare un interessantediretto da Giorgio Verdelli. UnPer realizzare undi caratteresono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di 50 comparse. Si tratta di un video di un noto cantante italiano da girarsi in quattro località, e cioè Milano, Roma, Napoli e Catania. Sarebbe opportuna la disponibilità di circa 12 comparse per ognuna della quattro città, possibilmente residenti in esse, ma il tutto non è vincolante, in quanto possono prendere parte alle selezioni anche persone che vivono altrove. I candidati devono comunque essere tutti ...

stellifernox : @blackrowley - ed è stato un casting azzeccatissimo (così come Superboy e Kripto e la Deathstroke family nella S2).… - adorablharry : Comunque abbiamo perso un'occasione per rappresentare la realtà dei musulmani in Italia (sorvolando il drama per il… - ABobbiese : RT @CurioGorilla: Se uno vale uno (che vor di poi), #Airola quanto vale? Ecco che succede a selezionare le persone come fosse il casting p… -