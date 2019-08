Tir su cantiere della A14 | muoiono due operai

Tir su cantiere A14 - uccisi due operai : 11.15 Due operai che lavoravano per conto di Autostrade sono morti, investiti da un Tir in un cantiere sul tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale. Gli operai stavano finendo di allestire il cantiere e c'era un restringimento della carreggiata indicato con cartelli e segnali luminosi. L'autista del mezzo pesante è entrato nell'area del cantiere e ha investito due operai, rischiando di travolgerne un terzo. Ora è indagato per omidio ...

