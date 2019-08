Salvini alle parti sociali | «Giù le tasse e via la Tasi | la manovra non sia il gioco

Manovra - Salvini alle parti sociali : “Manca manodopera - colpa attribuita al Reddito”. E attacca M5s su ambiente e giustizia : “In tanti hanno sottolineato la mancanza di manodopera qualificata, che in alcuni casi è stata attribuita all’inserimento del reddito di cittadinanza perché dicono che sarebbe più comodo non fare che fare. Faccio presente con enorme soddisfazione che, pur essendoci stati altri incontri con il presidente del consiglio e altri ministri, le associazioni presenti sono addirittura aumentate”. Lo ha detto il ministro ...

Viaggio della Lega in Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al Viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un Viaggio dopo ...

Marocco - Salvini non risponde alle domande del Fatto.it : “Soldi presi da Savoini? Ho comprato gelati per mio figlio” : Salvini non risponde sul merito ed evita ancora una volta dalle domande. Preferendo evaderle con risponde sarcastiche, per poi andare in ritirata. Così come fatto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega, il ministro dell’Interno continua a negare repliche e commenti anche su quanto svelato dal Fatto Quotidiano, in merito al viaggio fatto insieme in Marocco nel 2016 dall’attuale vicepremier, con lo stesso Savoini. Un viaggio dopo ...

Sicurezza : Salvini - ‘stanco di insulti alleati’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi non dalle opposizioni ma dagli alleati. Ma oggi è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis, replicando agli esponenti del Movimento 5 stelle che affermano che “bisogna dire basta alla strafottenza della Lega”. ...

Sicurezza : Salvini - ‘stanco di insulti alleati’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Sono stanco degli insulti che mi arrivano da mesi non dalle opposizioni ma dagli alleati. Ma oggi è una bella giornata e nessuno potrà rovinarmela”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato per il voto di fiducia sul decreto Sicurezza bis, replicando agli esponenti del Movimento 5 stelle che affermano che “bisogna dire basta alla strafottenza della Lega”. ...

Sulla manovra Conte e Salvini per ora procedono su binari paralleli : Si sta per concludere il primo 'giro di ricognizione' sui temi caldi da inserire in manovra. Il governo procede su due binari paralleli, da un lato c'è il tavolo ufficiale di Palazzo Chigi durante il quale il premier Giuseppe Conte ascolterà lunedì 5 agosto le parti sociali e, dall'altro, c'è il vicepremier Matteo Salvini che annuncia dalla riviera romagnola il taglio delle tasse superando, in caso, anche ...

"Certe scene disturbano". Militari contro l'inno di Mameli intonato al Papeete davanti a Salvini (e alle cubiste) : “L’inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c’è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze”. Lo afferma all’Adnkronos il generale di brigata Francesco Maria Ceravolo, presidente del Cocer Difesa, dopo che ieri in uno stabilimento di Milano Marittima, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini vicino alla consolle, sono partite le note ...

Dalla montagna di De Gasperi alle cubiste in spiaggia di Salvini : le vacanze dei politici : Il confronto tra lo stile sobrio dei padri fondatori della Repubblica e quello iper pop dei leader di oggi. Pertini amava la Val Gardena, Moro andava Dalla figlia a Terracina in giacca e cravatta

"Sacchi numero uno". Salvini fa la formazione del Milan sotto l'ombrellone con l'allenatore leggenda : “Arrigo Sacchi numero uno”, scrive il vicepremier Matteo Salvini postando sui social l’immagine di un selfie con il celebre allenatore, scattato in spiaggia stamane.Il segretario leghista e ministro dell’Interno ha trascorso la mattinata con la famiglia, tra un selfie e l’altro con i sostenitori a Milano Marittima. Un selfie che ritrae Matteo Salvini sorridente: lui è da sempre un grande tifoso del Milan e in ...

Bruno Vespa : "Salvini - senza un governo compatto la manovra coraggiosa non si fa : a quel punto vai alle urne" : "Fatto 100 il prodotto interno lordo 2007 dei quattro principali paesi europei, oggi l'Italia è a 96, la Spagna a 100 (quindi ha recuperato tutto), la Francia a 110, la Germania a 115.Fossi al vertice del governo, guardando la tabella pubblicata dal New York Times, uscirei di casa ogni mattina con l

Luigi Di Maio sull'alleanza con Salvini : "Sono stanco di litigare - voglio andare avanti. Disposti a cambiare" : "Il governo non è finito. Sulla manovra parliamo la stessa lingua. Mi fa piacere. La nostra manovra dovrà dare risposte concrete agli italiani. Le dico con grande onestà una cosa, così spegniamo subito tutte le polemiche che sono state alimentate sui giornali: io sono stanco di litigare. E così la p

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Tony Iwobi : "Alle prossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'

Novanta migranti salvati dalle Ong. E Salvini grida al ricatto tedesco : La Alan Kurdi a Lampedusa con 40 profughi, 52 soccorsi dalla Open Arms a largo della Libia. Il ministro dell’Interno: “Berlino ci chiede di farli sbarcare per prenderne 30 della Gregoretti”