Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Venezia - barchino urta un paletto : Ragazzina di 12 anni viene sbalzata in acqua e muore : Incidente in laguna a Venezia: una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un...

Barca urta una briccola nella Laguna di Venezia : morta una Ragazzina di 12 anni : Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto questo pomeriggio nella Laguna di Venezia. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino, che in base a quanto riferito ha urtato una briccola. A causa della violenza dell’urto la ragazzina è stata proiettata fuori bordo, ed è morta mentre veniva trasportata in Ospedale. L'articolo Barca urta una briccola nella Laguna di Venezia: ...

Venezia - barchino finisce contro una briccola : muore una Ragazzina di 12 anni : Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nella laguna di Venezia. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un barchino, che secondo le prime informazioni ha urtato una briccola. A causa della violenza dell’urto la ragazzina è stata proiettata fuori bordo. E’ morta durante il trasporto all’ospedale. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 nella zona nord ...

Venezia - barca contro una briccola in laguna : morta Ragazzina di dodici anni - il padre è sotto choc : Una bambina di dodici anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio nella laguna di Venezia. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un...

Lecce - Ragazzina si toglie la vita a soli 16 anni di età : ignoti i motivi del gesto : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Lecce, dove una ragazzina di soli 16 anni si è improvvisamente tolta la vita in casa sua. La notizia è stata appena battuta dai media locali, in particolare dal Quotidiano di Puglia, che riferisce di come la giovane sia nata in una famiglia di grandi professionisti, per la precisione un medico e un professore. Al momento sono davvero pochissime le indiscrezioni che arrivano dal Salento: quello ...

Stanca degli abusi Ragazzina tentò il suicidio! 12 anni al padre pakistano : La ragazzina si gettò dalla finestra a causa della disperazione dopo che il padre abusò di lei per anni, fin da quando era bambina. È successo a Prato. Aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra perché era disperata dopo tutti gli abusi subiti dal padre pakistano. Una storia tragica questa di Prato che ora si è conclusa con la condanna a 12 anni per abusi sessuali a carico dell'uomo.-- Le violenze sono andate avanti per ...

Un orsetto per coprire la flebo : l’idea di una Ragazzina di 12 anni fa il giro del mondo : Non solo per lei ma anche per ogni altro bambino che dovrà lottare contro la sua stessa paura. Ella Casano ha 12 anni e vive in Connecticut. Da quando aveva 7 anni soffre di una malattia autoimmune che la costringe ad andare in ospedale ogni sei, otto settimane per sottoporsi a trasfusioni. Ella ha infatti la piastrinopenia immune. E da quando ha cominciato a percorrere questa difficile strada, una cosa le ha fatto paura: le flebo. Ecco perché ...

Milano - uomo di 48 anni si fingeva una Ragazzina su WhatsApp per adescare minori : Un uomo di 48 anni è stato recentemente arrestato e ora si trova nel carcere di Milano con l'accusa di abusi nei confronti di ragazzine preadolescenti. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web dell'ANSA, l'uomo agganciava le proprie vittime grazie ad un profilo falso di WhatsApp in cui fingeva di essere una ragazzina. In tal modo, il 48enne conquistava la fiducia delle giovanissime e ...