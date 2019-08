Mogol | Io ho avuto i miei successi ma papà è un monumento

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Piera Anna Franini Ha scritto per Celentano e Laura Pausini, venduto 40 milioni di dischi «Eppure la vita di figlio d'arte è complicata, mi ha aiutato la pittura» Alfredo Rapetti, in arte Cheope, è artista a tutto tondo, paroliere e pittore. Vive l'arte ereditata dal ramo materno, dedito alla grafica, e da quello paterno: è figlio die nipote di Mariano, l'autore di Vecchio Scarpone e Le colline sono in fiore. Nato a Milano nel 1961, ha firmato una serie di testi iconici della canzone italiana, collaborando con Laura Pausini (Strani Amori), Raf (Il battito animale), Celentano, Mango, Nek, Ron, Elisa, Arisa, Francesca Abbate. Le sue canzoni hanno venduto più di 40 milioni di copie nel mondo. Da pittore, ha messo a punto la tecnica dell'impuntura, per cui fonde l'atto dello scrivere con l'azione del dipingere. La sua è una pittura su tela, piombo, cemento, carte ...