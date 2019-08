Milano | polizia locale scopre bisca clandestina in scantinato via Farini

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Milano - infila ago siringa su auto polizia/ Video - Salvini : "Ennesimo attacco" : Milano, infila ago di una siringa su auto polizia e poi scappa: Video. Salvini: "Ennesimo attacco ai nostri ragazzi". Anche Meloni commenta l'episodio.

Milano : polizia arresta due uomini per spaccio di droga : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due uomini a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera poco dopo le 19 al parco Sempione gli agenti in bicicletta hanno notato un uomo, un cittadino del Mali di 27 anni, mentre si stava arrampicando su un albero per nascondere qualcos

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Salvini - figlio 16enne sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. Le opposizioni : “Imbarazzante”. Lui : “Un errore da papà” : Il figlio sedicenne di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione alla ...

A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati arrestati perché avrebbero accettato denaro per cancellare delle multe : A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati arrestati perché avrebbero permesso a una serie di persone di non pagare le multe ricevute per infrazioni del codice della strada, o di pagare un importo minore di

Milano. I Nuclei di Polizia Locale urbana e ambientale diventano realtà : In Lombardia i Nuclei di sicurezza urbana e tutela ambientale della Polizia Locale diventano realtà. Lo ha deciso la Giunta

Milano : polizia sorprende writer in stazione Bovisa - denunciato : Milano, 22 lug. (AdnKronos) - Dopo numerose segnalazioni per imbrattamento di alcune carrozze ferroviaria della società Trenord, gli agenti dalla polfer di Milano Bovisa hanno effettuato un servizio di osservazione con personale in abiti civili per individuare gli autori. Gli agenti hanno scoperto d

Milano : De Corato - ’32 casi incendi discariche - presto nuclei ambientali polizia locale’ (2) : (AdnKronos) – Per l’attuazione di questo accordo la Regione concorre riconoscendo agli enti un contributo relativo agli interventi di sicurezza urbana ed ambientale di circa 1 milione e 800 mila per il triennio 2019-2021. A oggi, superato il periodo del rinnovo di alcune amministrazioni dei comuni capoluogo, hanno espresso la volontà di massima di aderire le amministrazioni comunali di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e ...

Milano : De Corato - ’32 casi incendi discariche - presto nuclei ambientali polizia locale’ : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – ‘Oggi a Settimo Milanese è stato registrato l’ennesimo episodio legato all’incendio di rifiuti sul territorio lombardo. Nel 2018 sono stati ben 32 i casi di incendio nelle discariche: negli ultimi tempi, l’incendio di rifiuti sembra diventato un fenomeno in larga diffusione, urgono dunque misure straordinarie”. Lo afferma Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, ...

Milano : polizia sequestra 5 chili di droga in un box - un arresto : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Un arresto e il sequestro di 5 chili tra marijuana e hashish. E' il bilancio di un'operazione messa a segno mercoledì scorso dagli agenti del Commissariato di Lambrate. Le manette sono scattate in largo Murani a Milano: un 25enne pregiudicato deve rispondere di traffico

Milano - ragazza 22enne svestita urla e chiede aiuto sul balcone : chiamata la Polizia : Un episodio alquanto singolare è accaduto ieri sera a Milano, precisamente in via degli Umiliati, dove una ragazza di 22 anni si è messa ad urlare dal balcone della sua abitazione completamente svestita. Ad accorgersi di tutto sono stati i vicini, che allarmati hanno chiamato la Polizia, giunta immediatamente sul posto. A questo punto gli agenti sono intervenuti, e hanno ascoltato la donna, che comunque era visibilmente ubriaca. Temendo il ...