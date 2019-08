Isa | i contribuenti con un voto di affidabilità basso rischiano maggiori controlli

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 6 agosto 2019) Proprio mentre la maggioranza deiitaliani e dei professionisti abilitati che li assistono stanno per accingersi ad andare in vacanza l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la corposa Circolare n° 17 del 2 agosto 2019 che fornisce i "primi chiarimenti" sul nuovo strumento degli Indici sintetici difiscale per il periodo d'imposta 2018. La nuova circolare è estremamente corposa, infatti consta di ben 64 pagine e oltre a rispondere ai quesiti più frequenti sollevati daie dai loro professionisti fornisce importanti chiarimenti per quanto riguarda i profili di rischio e i parametri ed i requisiti di cui l'amministrazione finanziaria dovrebbe tenere conto per effettuare idi rito su queiritenuti meno affidabili. Certamente, il primo criterio utilizzato dall'Agenzia delle Entrate è il punteggio ...

InfoFiscale : ISA 2019: rischi e controlli per i contribuenti con “voto” basso - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: Isa, un pieno di insidie per i contribuenti - ekvenezia : RT @ItaliaOggi: Isa, un pieno di insidie per i contribuenti -