F1 | Lewis Hamilton | “Non ho intenzione di ritirarmi presto”

VIDEO F1 - Lewis Hamilton lascia il marchio in Ungheria - la Ferrari fa da spettatrice : Il Gran Premio di Ungheria 2019 ha incoronato, per l’ennesima volta, un Lewis Hamilton stellare che ha saputo avere la meglio di un Max Verstappen sempre più ai piani alti delle classifiche. Il duello tra il portacolori della Mercedes e quello della Red Bull ha impreziosito la gara di Budapest, mentre tutti gli altri, Ferrari in primis, non hanno potuto che fare da spettatori. Le due Rosse sono giunte al traguardo con oltre un minuto di ...

F1 - GP Ungheria 2019 : Lewis Hamilton e un messaggio chiaro a Max Verstappen. Il re non vuole saperne di abdicare : Qui comando ancora io, il Re della Formula Uno sono io e lo scettro non lo lascio tanto facilmente. Questo è il messaggio forte e chiaro che Lewis Hamilton ha lanciato a Max Verstappen durante il GP di Ungheria 2019, il britannico ha regalato una sontuosa prova di forza a tutto il Circus e ha fatto capire perché ha vinto cinque Mondiali ed è proiettato verso il sesto sigillo iridato della sua gloriosa carriera. Il passaggio di consegne con Max ...

Formula 1 - Gp di Budapest : davanti a tutti Lewis Hamilton seguito da Verstappen e Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, partito dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 : Per la Mercedes è la decima vittoria in questo Mondiale: solo la Red Bull di Max Verstappen sembra riuscire a tenere il passo

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Lewis Hamilton F1 - GP Ungheria 2019 : “Sono concentrato - non mi porto dietro negatività da Hockenheim” : Lewis Hamilton sbarca a Budapest per il Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno con una condizione fisica migliore rispetto allo scorso weekend, quando la febbre lo aveva menomato, ma con la consapevolezza di avere vissuto uno dei Gran Premi più complicati della sua carriera. A Hockenheim abbiamo visto una delle versioni peggiori sia del pilota inglese sia della sua Mercedes. Come si può analizzare una difficoltà simile? “Sinceramente ...

Formula 1 – Hamilton troppo lento in regime di safety car? Ecco perchè Lewis non è stato punito : Nessuna penalizzazione per Lewis Hamilton al Gp di Germania: l’analisi dettagliata del direttore di gara Masi Il Gran Premio di Germania è stata la prima gara deludente per le Mercedes dopo un inizio di stagione brillante, nel quale il team è sempre andato a podio o con entrambi i piloti o con uno solo dei due. Ieri Bottas non è riuscito a completare la sua gara a causa di un incidente, mentre Hamilton ha chiuso all’undicesimo ...

Lewis Hamilton GP GERMANIA 2019/ Video F1 incidente "Questa gara è stata un disastro" : incidente HAMILTON nel GP di GERMANIA 2019: Video F1. Mercedes fuori pista come Leclerc, poi caos ai box: "Questa gara è stata un disastro".

VIDEO Caos nel box Mercedes - meccanici impreparati nel GP di Germania : Lewis Hamilton perde tempo dopo l’incidente : Incredibile Caos nel box della Mercedes durante il GP di Germania 2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista. Lewis Hamilton conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce ...