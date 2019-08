Ex-Ilva | Di Maio | “Introdotto sistema di tutele | no immunità a chi ricatta” Verdi | “Non

Ex-Ilva - via l’immunità totale ad Arcelor : restano prescrizioni su ambiente e sicurezza. Di Maio : “Mittal ha atteggiamento ambiguo” : Via l’immunità totale ad Arcelor Mittal. Come era trapelato negli ultimi giorni, è questa la decisione presa dal governo in sede di Consiglio dei Ministri, dove si è deciso di introdurre un piano di tutele legali “a scadenza” strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, secondo quanto si apprende, solo se l’azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce : Ex Ilva, ArcelorMittal: “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce Il direttore finanziario della società annuncia di aver ricevuto dall’esecutivo rassicurazioni su un nuovo provvedimento per ripristinare l'immunità ambientale. Ma il ministro nega: “Falso. Quella norma non tornerà mai più” Parole chiave: ...

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

Maltempo : Di Maio - ‘lunedì sindacati e ex-Ilva a Mise su sicurezza impianto’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “In queste ore a Taranto si è consumata una tragedia che ci tiene tutti in forte apprensione. Ieri sera, un operaio di 42 anni, Cosimo Massaro, che maneggiava una gru allo stabilimento ex-Ilva di Taranto, è stato travolto da una tempesta senza precedenti che ha causato il crollo in mare della struttura. Cosimo purtroppo è tuttora ancora disperso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “In queste ore ...

Maltempo : Di Maio - ‘lunedì sindacati e ex-Ilva a Mise su sicurezza impianto’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “In queste ore a Taranto si è consumata una tragedia che ci tiene tutti in forte apprensione. Ieri sera, un operaio di 42 anni, Cosimo Massaro, che maneggiava una gru allo stabilimento ex-Ilva di Taranto, è stato travolto da una tempesta senza precedenti che ha causato il crollo in mare della struttura. Cosimo purtroppo è tuttora ancora disperso”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “In queste ...

Ex-Ilva : Pd - ‘domani Di Maio chiarisca in commissione’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Chiediamo al ministro del Lavoro e Politiche sociali, alla luce delle ultime affermazioni rilasciate, delle conseguenze delle decisioni della Procura, quali rischiano di essere le conseguenze occupazionali per i lavoratori Arcelor Mittal su tutto il territorio nazionale a partire da Taranto”. Lo chiedono i deputati Pd, Debora Serracchiani, Carla Cantone, Chiara Gribaudo, Marco Lacarra, ...

Ilva - Di Maio : "C'è ancora tanto da fare" : 21.59 "Continuiamo a lavorare, c'è ancora tanto da fare per i lavoratori e per Taranto". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, al termine del tavolo sull'ex Ilva con Arcelor-Mittal e i sindacati. Delusi i sindacati. La multinazionale non ha invertito la marcia sulla messa in cassa integrazione dei 1400 lavoratori del sito di Taranto. Resta aperto anche il nodo dell'immunità penale. Il ministro, secondo fonti del ...

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Di Maio ha promesso ad azienda di ripristinare condizione di agibilità” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...

Ex Ilva - sindacati delusi dopo incontro al Mise. Uilm : “Azienda ha dato ok a proposta Di Maio per ripristino scudo” : Mentre gli operai Usb contestano i sindacalisti all’uscita dall’incontro al Mise con ArcelorMittal e il ministro Luigi Di Maio, Marco Bentivogli segretario dei Metalmeccanici Cisl giudica l’incontro “deludente” perché “il governo non ha ancora risolto la partita che riguarda lo scudo penale e l’azienda non ha dimostrato alcuna intenzione di ritirare la cassaintegrazione e neppure ha sciolto il nodo se i ...

La procura spegne l'altoforno 2 dell'ex Ilva - mentre Di Maio e ArcelorMittal continuano a litigare : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell’acciaieria tarantina. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l’avvio delle procedura di spegnimento dell’Altoforno 2 dell’impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l’incidente costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una ...

Ilva - il contratto che smentisce Di Maio e dà ragione ad ArcelorMittal : Una specificazione molto precisa. Dettagliata. Arcelor Mittal può recedere dal contratto di affitto - preliminare alla vendita - in tutta una serie di ipotesi. Già il contratto d'affitto con...

Ex Ilva : Calenda - ‘Di Maio ha mentito di nuovo - si dimetta’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha mentito di nuovo. Nel contratto da lui firmato a settembre 2018 la revoca della cosiddetta immunità è disciplinata come causa di risoluzione. Siamo davanti all’ennesima sceneggiata infarcita di menzogne come già accaduto su Ilva con il parere dell’avvocatura, su Tap con le penali fantasma, su Whirlpool con la notizia della vendita dello stabilimento”. Lo scrive ...

Ex Ilva - vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

Ex Ilva : iniziato incontro tra Di Maio e vertici ArcelorMittal : Roma, 4 lug.(AdnKronos) - E iniziato l'incontro tra il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e i vertici di ArcelorMittal, al dicastero di via Veneto. Per l'azienda sono presenti il ceo in Europa Geert Van Poelvoorde, il ceo in Italia Matthieu Jehl e il country head Samuele Pasi. Al centro dell'incontro