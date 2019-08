Dl Sicurezza | Salvini vince la sfida del Senato

Salvini incassa il Sicurezza bis - ma non basta per la tregua con il M5s : Centosessanta si', uno in meno della maggioranza assoluta al Senato, non bastano a risolvere i problemi del governo M5s-Lega. Con questo atteggiamento Matteo Salvini incassa l'approvazione definitiva del 'suo' decreto Sicurezza bis. "E' una bella giornata, a prescindere dai numeri", commenta il capo della Lega, dando per scontato l'ok al decreto già al suo arrivo al Senato per il voto. Così scontato che decide di lasciare Palazzo Madama ...