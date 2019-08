Disabile difende il fratello da una rapina | picchiato dal branco

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Giorgia Baroncini Il 25enne, affetto da una disabilità all’udito, è statoda una banda di dieci ragazzi. Nessuno è intervenuto arlo È statoa sangue da unadi dieci ragazzi. Calci, pugni e spintoni davanti a diversi testimoni che però non sono intervenuti. La vittima, un 25enne affetto da una seria disabilità all'udito, era intervenuto in difesa delminore al quale avevano rubato il cellulare. Così ilsi è scagliato con violenza contro di lui. Il fatto è accaduto a Canosa di Puglia dove i due fratelli, residenti a Cerignola (Foggia), si erano recati per la festa patronale. Dopo i festeggiamenti, la banda si è avvicinata alpiù piccolo e gli ha rubato il cellulare. Come spiega il Corriere, il 25enne è subito intervenuto in sua difesa, ma il gruppo si è accanito contro di lui. Nessuno ha aiutato la vittima: solo ...

