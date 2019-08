Difesa del suolo | pubblicate graduatorie per interventi

Nord Corea lancia altri missili e accusa Usa e Corea del Sud. Seul pronta per “la Difesa nazionale” : Due nuovi missili, "proiettili non identificati", come riferiscono le autorita' militari sudCoreane: a pochi giorni dal precedente lancio, di nuovo il regime di Pyongyang provoca il mondo intero sfidando le risoluzione delle Nazioni Unite sparando due nuovi "oggetti" dalla sua costa orientale verso il mare, che stando a quanto afferma lo Stato maggiore di Seul hanno percorso circa 450 chilometri volando ad un'altezza massima di 37 chilometri ...

Salvini e l'inno al Papeete - le critiche dei vertici della Difesa : Il presidente del Cocer Difesa: "l'inno si suona soltanto in determinate circostanze a cui tutti devono attenersi". L'ex Capo di Stato Maggiore Arpino: "Da qui alle elezioni dobbiamo aspettarci di tutto"

Matteo Salvini chiede la testa di Elisabetta Trenta : ecco chi la sostituirà al ministero della Difesa : Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, rischia grosso. Secondo voci di palazzo, nel corso di un recente privatissimo incontro tra i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il leghista avrebbe chiesto (ancora) la testa della titolare del dicastero di via XX Settembre e quella del minist

Vicebrigadiere ucciso - la 'Difesa' della mamma di Elder Lee : 'È un ragazzo riflessivo' : Non sapeva che suo figlio, Finnegan Elder Lee, il ragazzo di 19 anni che ha affondato 11 volte una lama nel corpo del Vicebrigadiere di 35 anni, Mario Cerciello Rega uccidendolo, avesse un coltello e che l'avesse portato con sé in Italia. E' sconvolta Leah Lynn Elder, 51 anni, e il suo pensiero, dice, è a Rosa Maria Esilio, la vedova del carabiniere e alla grande famiglia del Vicebrigadiere ucciso, l'Arma. Anche Christian Gabriel Natale Hjorth, ...

Carabiniere ucciso - la Difesa di Elder : "Dubbi sulla ricostruzione dell'epilogo" : “Abbiamo assunto la difesa da 12 ore e stiamo cercando di ricostruire tutti i passaggi di una vicenda che presenta ancora aspetti poco chiari. In particolare mi riferisco alla dinamica dei fatti, nella fase finale, quella con la colluttazione che non mi risulta sia quella rappresentata dalle fonti investigative”. Lo afferma Renato Borzone, uno dei difensori di Finnegan Lee Elder, il cittadino americano reo confesso ...

Slitherine annuncia una collaborazione con il Ministero della Difesa britannico per utilizzare i wargame commerciali a scopi militari : Un comunicato stampa ufficiale di Slitherine annuncia una nuova collaborazione tra la compagnia e il Ministero della Difesa britannico.Slitherine ha firmato un contratto da £ 1,5 milioni con il DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) per adattare e utilizzare i wargame commerciali a scopi militari.I giochi coinvolti in questa collaborazione: Flashpoint Campaigns, Command Modern Air/Naval Operations e Combat Mission.Leggi altro...

La Difesa del 19enne americano : “Foto con benda? Verificheremo” : "In sede di interrogatorio non e' accaduto nulla di anomalo, altrimenti saremmo intervenuti, ma vogliamo capire cosa e' successo". Lo afferma l'avvocato Francesco Codini, difensore di Finnegan Lee Elder, il 19enne californiano che ha confessato di essere l'autore materiale delle 11 coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commentando la foto in cui Natale Hjort appare bendato e con le mani legate in una caserma dei carabinieri. "Domani ...

Usa - Corte suprema autorizza a Donald Trump l’impiego di 2 - 5 miliardi della Difesa per costruire il muro con il Messico : Grande vittoria per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto dalla Corte suprema l’autorizzazione ad utilizzare i fondi del Pentagono per la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. Dei 9 giudici della Corte 5 hanno votato a favore e 4 contro, rovesciando le precedenti sentenze, quella di un giudice federale e di una Corte d’appello, che avevano bloccato finora l’opera. C’è quindi il via ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Finale Italia-Spagna. Grandi numeri dell’attacco iberico - ma il Settebello ha una Difesa stupenda : Italia e Spagna oggi alle ore 11.30 si giocheranno il titolo iridato nella finalissima dei Mondiali di Pallanuoto: il Settebello arriva da imbattuto alla sfida decisiva, mentre la formazione iberica è incappata in una sconfitta nella fase a gironi, contro l’Ungheria, che è costata agli spagnoli un turno in più, avendo dovuto affrontare, a differenza degli azzurri, gli ottavi di Finale. Quando si dice un pezzo da 90: l’attacco della ...

Bally - un'iniziativa e una capsule collection a Difesa del Pianeta : La battaglia contro l’inquinamento della plastica segna un nuovo successo. Lo scorso 21 maggio grazie a una missione del progetto Peak Outlook, sponsorizzato dal marchio di lusso svizzero Bally, è stato ripulito il monte Everest dai rifiuti. Il risultato è stato la raccolta di oltre 1 tonnellata di rifiuti, più di metà della quale nella cosiddetta Zona della Morte, al di sopra degli 8000m, dove l’ossigeno ...

Barbara D'Urso insultata da ex concorrenti del Gf - la Difesa di Simone Colaiuta : "Bisogna solo ringraziarla" : Simone Coccia Colaiuta - fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane, nonché ex gieffino - prende le parti di Barbara D'Urso. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato sui social un lungo post in cui racconta che molti ex concorrenti, partecipanti assieme a lui al Grande Fratello 15, hanno insultato la

Matteo Salvini a Bibbiano : “In Difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere

Caso Bibbiano - la Difesa del sindaco : "Clima di barbarie" : Il difensore di Andrea Carletti, finito ai domiciliari nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti: "E' provato ma è molto determinato, perché ha sempre agito nella piena correttezza"